Вагнеровцы вербуют украинских заключенных, вывезенных в оккупированный Крым — Центр нацсопротивления 27 января, 22:27 Центр ЧВК Вагнера в России (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Россияне вывезли украинских заключенных из временно захваченных территорий в оккупированный Крым, и теперь их пытаются завербовать в ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, 3500 заключенных из мест лишения свободы на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей вопреки их воле перевезли в Крым.

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Наемники ЧВК Вагнера теперь проводят среди украинских заключенных агитацию по вступлению в свою террористическую организацию.

«Большинство отказываются заключать контракт, и из-за отказа россияне создали для них невыносимые условия», — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что речь идет о тех заключенных, которые были осуждены в Украине за уголовные преступления и находились в тюрьмах до начала полномасштабного вторжения.