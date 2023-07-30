В Крыму учительница русского языка пыталась поджечь военкомат — росСМИ 30 июля, 19:25 Крым (Фото:Reuters)

В Крыму учительницу русского языка задержали за попытку поджога военкомата. В ее телефоне нашли переписку с куратором, сообщает российское медиа Shot в Telegram, ссылаясь на анонимный источник.

По данным российского Telegram-канала, 51-летняя преподавательница подошла к комиссариату на Земской улице в Феодосии и бросила в здание коктейль Молотова.

Российское СМИ отмечает, что бутылка не долетела и разбилась об асфальт. Вспыхнуло пламя, но почти сразу погасло.

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По данным российского паблика, на военкомат огонь не перекинулся и никто не пострадал.

Женщину задержали работники комиссариата. Тогда и выяснилось, что она преподает русский язык и литературу в одной из школ Феодосии. Сейчас с педагогом работают российские силовики.

30 июля минобороны России сообщило об очередной попытке ночной атаки по Крыму. По их данным, по полуострову запустили якобы сразу 25 БПЛА.