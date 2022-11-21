В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину

21 ноября, 14:41
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Александр Пушкин (Фото:Артем Коваленко / Кременчуцький ТелеграфЪ)

Александр Пушкин (Фото:Артем Коваленко / Кременчуцький ТелеграфЪ)

В городе Кременчуг Полтавской области демонтировали памятник Александру Пушкину.

Об этом заявила пресс-секретарь Кременчугского городского совета Юлия Перепелятник в комментарии Суспільне.

Теперь памятник будет находиться на территории коммунального предприятия Благоустройство Кременчуга.

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Убрали памятник согласно решению Кременчугского городского совета от 18 ноября.

Памятник Пушкину в Кременчуге расположен на бульваре Пушкина, который 18 ноября переименовали в бульвар Украинского Возрождения.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине начали менять названия улиц и других объектов, связанных с Россией и советским прошлым. Также в ряде городов демонтируют памятники российским деятелям.

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Было решено демонтировать в рамках дерусификации памятник российской императрице Екатерине ІІ в Одессе.

9 ноября бюст Пушкина демонтировали в центре Харькова. 11 ноября от памятника российскому поэту избавились в центре Житомира, а 18 ноября — в Черновцах.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Полтавская область Демонтаж Кременчуг Памятник Пушкин

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