В Кременчуге демонтировали памятник Пушкину 21 ноября, 14:41 Александр Пушкин (Фото:Артем Коваленко / Кременчуцький ТелеграфЪ)

В городе Кременчуг Полтавской области демонтировали памятник Александру Пушкину.

Об этом заявила пресс-секретарь Кременчугского городского совета Юлия Перепелятник в комментарии Суспільне.

Теперь памятник будет находиться на территории коммунального предприятия Благоустройство Кременчуга.

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Убрали памятник согласно решению Кременчугского городского совета от 18 ноября.

Памятник Пушкину в Кременчуге расположен на бульваре Пушкина, который 18 ноября переименовали в бульвар Украинского Возрождения.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине начали менять названия улиц и других объектов, связанных с Россией и советским прошлым. Также в ряде городов демонтируют памятники российским деятелям.

Было решено демонтировать в рамках дерусификации памятник российской императрице Екатерине ІІ в Одессе.

9 ноября бюст Пушкина демонтировали в центре Харькова. 11 ноября от памятника российскому поэту избавились в центре Житомира, а 18 ноября — в Черновцах.

