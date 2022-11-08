Памятник Екатерине ІІ в Одессе демонтируют в ближайшее время — ОВА 8 ноября, 17:48 После демонтажа для монумента подыщут более подходящее место (Фото:Думская)

Скандальный памятник российской императрице Екатерине ІІ в центре Одессы будет демонтировать уже в ближайшее время.

Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили глава областной военной администрации Сергей Братчук.

«Четыре фигуры памятника „учредителям Одессы“ вернутся в музей. Что касается фигуры Екатерины II, которая не имеет никакой ценности, она будет в безопасном месте. Это будет демонтаж, это не будет разрушением. Найдется место, где она будет находиться. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

Видео дня

Ранее стало известно, что монумент Екатерины ІІ, после ряда инцидентов с обливанием краской, завернули в черный пакет, а саму композицию оградили фанерами.

В свою очередь мэр Одессы Геннадий Труханов, которого обвиняют в лояльности к РФ, ранее всячески выступал против демонтажа памятника, и даже выделил на его охрану 2 млн гривен бюджетных средств, однако общественное мнение в итоге взяла верх.