В Харькове демонтировали бюст Пушкина. В горсовете рассказали о его дальнейшей судьбе

9 ноября, 16:13
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Дальнейшую судьбу памятника будут решать после победы Украины в войне с Россией (Фото:Харьковский горсовет)

Дальнейшую судьбу памятника будут решать после победы Украины в войне с Россией (Фото:Харьковский горсовет)

В среду, 9 ноября, в центре Харькова демонтировали бюст российского поэта Александра Пушкина.

Как сообщили в Telegram-канале городского совета, памятник будет отправлен «на ответственное хранение».

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Там уточнили, что дальнейшую судьбу бюста «будут решать харьковчане после победы Украины».

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«Харьков — один из самых пострадавших городов Украины от рашистского оружия и агрессии. В городском совете понимают чувства харьковчан, которые не желают видеть в своем городе русские топонимы и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города. Как один из вариантов такого переосмысления — бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения», — отметили в горсовете.

Накануне было решено демонтировать в рамках дерусификации памятник российской императрице ЕкатеринеІІ в Одессе.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Памятники Харьков Пушкин Война России против Украины Дерусификация

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