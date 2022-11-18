В Черновцах демонтировали один из двух памятников Пушкину

18 ноября, 09:14
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В Черновцах стартовала дерусификация (Фото:Чернівецька міська рада/Facebook)

В Черновцах стартовала дерусификация (Фото:Чернівецька міська рада/Facebook)

В Черновцах в рамках дерусификации демонтировали один из памятников российскому поэту Александру Пушкину.

Как сообщили в горсовете Черновцов в Facebook, демонтаж второго памятника — вопрос времени.

Там также показали фото, как избавлялись от памятника Пушкину.

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Местные власти не сообщили о дальнейшей судьбе статуи.

Видео дня

https://www.facebook.com/cvcouncil/posts/pfbid02GUeYhSm7uyEkxhTsSRbcep9KGJ2XuZgAHTGaBztz7vBqtTbd7D6i1je3dZEHbJ6Bl

С начала полномасштабного вторжения России в Украине начали менять названия улиц и других объектов, связанных с Россией и советским прошлым. Также в ряде городов демонтируют памятники российским деятелям.

Было решено демонтировать в рамках дерусификации памятник российской императрице Екатерине ІІ в Одессе.

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9 ноября бюст Пушкина демонтировали в центре Харькова. 11 ноября от памятника российскому поэту избавились в центре Житомира.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черновцы Пушкин Дерусификация

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