В Черновцах демонтировали один из двух памятников Пушкину 18 ноября, 09:14 В Черновцах стартовала дерусификация (Фото:Чернівецька міська рада/Facebook)

В Черновцах в рамках дерусификации демонтировали один из памятников российскому поэту Александру Пушкину.

Как сообщили в горсовете Черновцов в Facebook, демонтаж второго памятника — вопрос времени.

Там также показали фото, как избавлялись от памятника Пушкину.

Местные власти не сообщили о дальнейшей судьбе статуи.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украине начали менять названия улиц и других объектов, связанных с Россией и советским прошлым. Также в ряде городов демонтируют памятники российским деятелям.

Было решено демонтировать в рамках дерусификации памятник российской императрице Екатерине ІІ в Одессе.

9 ноября бюст Пушкина демонтировали в центре Харькова. 11 ноября от памятника российскому поэту избавились в центре Житомира.





