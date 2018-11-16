Главный раввин Украины винит НАБУ в прослушке. В Бюро называют его информацию недостоверной

В конце октября еврейская религиозная община Киева заявила, что их прослушивает Национальное антикоррупционное бюро. В ответ в Бюро заявили, что они этого не делали.

НВ рассказывает, что известно о слежке в синагоге и кого из сотрудников НАБУ в ней заподозрили.

Первые заявления о слежке и ответ НАБУ

30 октября 2018 года главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман опубликовал заявление о том, что в этом месяце служба безопасности еврейской религиозной общины Киева обнаружили людей, которые "профессионально осуществляли скрытое наблюдение за помещением центральной Синагоги города Киева (ул. Шота Руставели, 13) и ее верующими".

В заявлении говорится, что были установлены и транспортные средства, которые использовались "с целью проведения незаконных действий" с поддельными номерами.

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман / Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України via Facebook

После этого члены еврейской религиозной общины обратились в украинские и израильские правоохранительные органы.

Во время проверки помещений синагоги нашли "несанкционированные устройства снятия информации".

"Из собственных компетентных источников получена информация об идентификации лиц, которые принимали участие в незаконном наблюдении, а именно лиц, которые имеют непосредственное отношение к НАБУ. Должен констатировать, что, к сожалению, это уже не первый позорный случай со стороны представителей и высокопоставленных сотрудников НАБУ", - говорится в заявлении.

Раввин Моше Реувен Асман ссылается при этом на случай, когда во время проведения негласных следственных действий "были зафиксированы выражения высокопоставленного сотрудника правоохранительного органа, которые нарушают честь и достоинство еврейского народа и верующих". В заявлении отмечается, что, хотя нормы действующего законодательства, обязывают уничтожить информацию, которая унижает честь и достоинство человека, сотрудники НАБУ ее рассекретили, и с их разрешения эту информацию массово распространили СМИ. О чем конкретно идет речь в данном случае, раввин Моше Реувен Асман не объясняет.

В то же время, как слежку, так и разрешение распространения выражений "высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов" он трактует как проявление "грубых нарушений прав человека, религиозных свобод и антисемитизма".

Моше Реувен Асман призвал правоохранительные органы Украины дать оценку названным им действиям и привлечь виновных к ответственности, а представителей международных организаций и еврейских общин - взять расследование под личный контроль.

В ответ 31 октября в НАБУ заявили, что никаких устройств для скрытого снятия информации в синагоге не устанавливали и не осуществляли за ней визуального наблюдения.

А глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил Украинской правде, что его ведомство не давало разрешения на следственные действия в киевской синагоге.

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В тот же день раввин Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook заявил, что не может пока встретиться с главой НАБУ Артемом Сытником, так как находится в США, и предлагает встретиться в синагоге после своего возвращения.

"Вместе с этим, хотел сообщить Вам, что материалы и факты незаконных действий, включая видеофиксацию лиц, мы предоставили в правоохранительные органы Украины и Израиля, с надеждой что под общественным мировым контролем, они смогут дать оценку этим действиям и привлечь виновных к ответственности", - говорится также в его заявлении.

Видео якобы слежки НАБУ за синагогой

13 ноября издание Информатор опубликовало видео, которое якобы опровергает заявление НАБУ.

На видео видно нескольких мужчин, которые проходят по улицам, говорят по телефону или стоят на месте, оглядываясь, в течение нескольких секунд. Кем они являются, не уточняется, а их лица видны плохо.

В то же время, издание пишет, что все сотрудники НАБУ, которые якобы осуществляли незаконные действия по отношению к еврейскому сообществу, идентифицированы, в том числе те, которых нет на видеоматериалах.

Были также опубликованы фото двух человек, которые якобы являются сотрудниками НАБУ, причастными к незаконной слежке, по имени Ярослав и Ирина.

Фото: informator.news

Реакция НАБУ на публикацию видео

15 ноября в Бюро заявили, что на видео, опубликованном "рядом интернет-ресурсов" нет сотрудников НАБУ, и информация, которая распространяется об этом, недостоверна.

"Бюро изучило видеозапись, обнародованную в сети интернет, и установило, кто именно зафиксирован на ней. Лица, которых СМИ назвали "агентами НАБУ", оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа", - говорится в заявлении.

В НАБУ добавили, что не будут указывать, где именно работают эти лица "для сохранения доверия к правоохранительной системе".

В ведомстве также снова заявили, что не вели слежку за синагогой и не против встретиться с ее представителями.

Реакция раввина Моше Реувена Асмана на публикацию видео

Раввин Моше Реувен Асман 15 ноября тоже отреагировал на публикацию видео якобы слежки за синагогой. Он написал на своей странице в Facebook, что видео не является полным.

Моше Реувен Асман добавил, что представители еврейской общины внимательно изучили опубликованные фото и видео, "в том числе при технической помощи наших израильских коллег, используя метод распознания лиц и образов новейшей системой ANYVISION".

По его словам, эта система с вероятностью 99,97% распознала, что на фото (вероятно, фото "Ярослава и Ирины", опубликованные Информатором - ред.) - сотрудники НАБУ Корбан Ярослав Игоревич и Данчишина Ирина Николаевна. Моше Реувен Асман также опубликовал ссылки на их декларации на сайте НАЗК, в которых указано, что они - сотрудники НАБУ.

"Экспертизой были установлены IP-адреса, с которых были осуществлены атаки на системы безопасности, а также осуществлялись временные отключения видеонаблюдения", - добавил он.

НВ