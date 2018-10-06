Сумасшедший прессинг. Как работает НАБУ и его директор Сытник вопреки постоянным попыткам дискредитации

За три с половиной года, которые прошли с тех пор, как глава государства благословил Артема Сытника на работу в НАБУ, он стал для Петра Порошенко одним из самых неудобных и опасных чиновников, пишет журнал Новое Время.

Чего добилось НАБУ

В руках у детективов Сытника сейчас находится почти семь сотен производств по коррупционным преступлениям, потери государства от которых составляют 200 млрд грн.

Именно НАБУ замахнулось на действительно серьезных персонажей: вело дела против экс-главы Госфискальной службы Романа Насирова, бывшего депутата Николая Мартыненко и его беглого коллеги Александра Онищенко. Также НАБУ довело до суда мэра Одессы Геннадия Труханова за махинации с муниципальной недвижимостью.

За три с половиной года работы НАБУ выявило 360 коррупционеров, дела 227 из них находятся в суде.

Большинство дел, которые расследует Бюро, - экономические. Одно из самых сложных - схема определения стоимости угля, так называемая формула Роттердам+.

Следствие идет несколько месяцев, и само дело уже едва умещается в 90 коробках с бумагами. Об этом НВ рассказал один из представителей НАБУ на условиях анонимности, добавив: “Поскольку в деле замешаны президент и Ахметов, эксперты боятся делиться со следствием своими выводами”.

“Я невыгоден президенту”, - откровенно заявляет директор НАБУ.

Причина не только в расследовании угольного тарифа: бюро начало вызывать на допросы ближайших соратников Порошенко в деле о скупке голосов фракцией БПП, объясняет Сытник.

Расследование основано на переписке в мессенджере Whats-App. Ее бежавший за границу депутат Онищенко, обвиняемый в манипуляциях с газом на € 100 млн, передал журналисту-расследователю Дмитрию Гнапу, а тот - НАБУ.

В переписке ближайшие соратники президента - депутаты БПП Сергей Березенко и Игорь Кононенко - указывают Онищенко, кому и сколько отдать денег за конкретные голосования.

По закону НАБУ не может расследовать действия президента.

Но срок Порошенко может закончится весной следующего года. “Именно по этой причине Порошенко хочет скомпрометировать НАБУ уже сейчас”, - говорит депутат БПП Сергей Лещенко, регулярно оппонирующий главе государства.

Работу НАБУ критиковали едва ли не все власть имущие - от президента Петра Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко до отдельных депутатов.

Но, по данным социологов фонда Деминициативы, у команды Сытника самый высокий уровень общественной поддержки среди всех правоохранителей - 35,1%. У прокуратуры этот показатель равен лишь 9,3%.

Деятельность НАБУ открыто поддерживают и международные партнеры - посольство США, представительство ЕС и ООН, организация Transparency International.

Попытки скомпрометировать и уволить Сытника

В апреле этого года журналисты программы Схемы зафиксировали факт ночного визита Сытника в дом, где живет президент. На тайной встрече присутствовал также народный депутат Александр Грановский, один из приближенных Кононенко.

Встречу, по словам Сытника, инициировал Порошенко: глава государства предлагал обсудить вопрос создания Антикоррупционного суда. “Я был наивен и действительно думал, что Порошенко хочет обсудить со мной суд, - оправдывается глава НАБУ, - Но, наверное, меня пригласили, чтобы сделать об этом сюжет”.

Я был наивен и действительно думал, что Порошенко хочет обсудить со мной суд. Но, наверное, меня пригласили, чтобы сделать об этом сюжет

Еще более заметную роль в деле компрометации Сытника играет САП. “Мы видим, как САП и НАБУ сталкивают между собой, - говорит Олег Рыбачук, глава общественной организации Центр UA и бывший вице-премьер, - Это делается как с Банковой, так и из парламента”.

Холодницкий заблокировал сразу несколько резонансных расследований, проведенных НАБУ. Например, дело о закупке МВД по завышенным ценам рюкзаков, в котором фигурировал сын министра внутренних дел Арсена Авакова. Или расследование, посвященное разворовыванию средств государственных Черкассыоблэнерго и Запорожьеоблэнерго с участием братьев Григория и Игоря Суркисов. Недавно к этому списку добавилось дело о возможном незаконном обогащении замглавы СБУ Демчины.

Глава САП Назар Холодницкий заблокировал сразу несколько резонансных расследований, проведенных НАБУ / Фото: Александр Медведев / НВ

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“Работаем под сумасшедшим прессингом”, - говорит Сытник в ответ на вопрос, сможет ли он удержаться в своем кресле до конца каденции. Есть два варианта того, как можно убрать Сытника до окончания семилетнего срока его полномочий.

Первый - отстранить его по обвинению в совершении преступления. Этот сценарий уже реализовывает Генпрокуратура.

Речь о так называемой встрече не под запись с журналистами, в ходе которой Сытник якобы нарушил тайну следствия. Чтобы доказать вину главы НАБУ, ГПУ получила в суде разрешение на доступ к данным мобильных телефонов двух ее участниц - журналиста НВ Кристины Бердинских и ее коллеги Натальи Седлецкой.

По версии Луценко и его команды, Сытник рассказал детали дела о незаконном обогащении Константина Кулика, бывшего военного прокурора сил АТО.

Материалы против главы НАБУ по заказу Генпрокуратуры собирала СБУ, точнее подразделение Демчины.

Но без данных с телефонов Бердинских и Седлецкой расследование застопорилось, журналистки оспорили решение суда о доступе к их данным. Кроме того, за представителей СМИ вступился Европейский суд по правам человека.

Второй вариант отстранения шефа НАБУ - аудит.

19 июня НАБУ получило последнего из трех аудиторов: Порошенко назначил на эту должность Павла Жебривского, который перед этим возглавлял Донецкую военно-гражданскую администрацию. Кабмин и Рада назначили своих аудиторов ранее.

Когда начнут работать эти трое, и когда они сделают финальный отчет, неизвестно: с аудиторами пока даже не подписаны трудовые договоры, и у них нет своего офиса.

Но проверять будут всю деятельность НАБУ, с 2015‑го по конец 2018‑го, уточняет Жебривский. И обещает, что процесс не будет быстрым. Если выводы аудиторов окажутся негативным, то Сытника сможет уволить своим решением президент либо парламент, проголосовав за отставку большинством голосов.

Один аудит НАБУ уже выдержало: в марте этого года отчет о деятельности ключевого антикоррупционного органа страны представили международные эксперты. Их работу спонсировали посольство США и Антикоррупционная инициатива ЕС.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №36 от 4 октября 2018 года