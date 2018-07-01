В Киеве на Майдане проходит акция в поддержку украинских политзаключенных

1 июля на Майдане Незалежности проходит акция в поддержку украинских политзаключенных.
Как сообщает Громадське на большом баннере на Майдане разместили фотографии политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко.
В акции принимают участие более 100 человек с плакатами #FreeSentsov и надписями Освободите заложников Кремля.
Организаторы планируют устроить в Киеве пробег в поддержку политзаключенных.
"Мы стараемся объединить весь мир вокруг этого вопроса. Это наша первая акция, и будут еще. Если Олег и другие ребята не будут дома, мы соберем много людей по всему миру в их поддержку", - рассказал организатор акции Иван Рудяк.
Он также сообщил, что в этот день подобные акции вышли в Грузии, Литве, Польше, Чехии, Нидерландах, Австрии, Китае, Новой Зеландии и многих украинских городах.
Как сообщает 112 Украина со ссылкой на собственного корреспондента, в акции принимают участие народные депутаты и бывшие политзаключенные. Ее планируют продолжить возле посольств Франции и Германии, а к российскому посольству ехать не собираются, потому что "это все равно не принесет никаких результатов".
Ранее сообщалось, что к всемирной акции в поддержку Олега Сенцова присоединились украинские военные моряки.
5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима.
Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).
Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.
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