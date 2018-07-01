Украинские военные моряки присоединились к всемирной акции в поддержку Сенцова

Служащие ВМС ВСУ присоединились к флешмобу в поддержку украинского режиссера

В воскресенье, 1 июля, украинские военные моряки присоединились к всемирной акции в поддержку режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в колонии в России.

Видео флешмоба опубликовано на странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Украинский флот своих не кидает. Крым это Украина!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 2 июля в Киеве на НСК Олимпийский состоится акция в поддержку Олега Сенцова.

Напомним, 5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

Олег Сенцов начал голодовку 14 мая. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек).

Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.