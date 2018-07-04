04 июля 2018, среда

В Херсоне женщина пыталась продать трехмесячного сына, чтобы купить дом

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Женщине грозит до 15 лет лишения свободы

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы

В Херсоне задержали женщину, которая пыталась продать своего трехмесячного сына за 210 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

На вырученные средства 26-летняя жительница Скадовского района планировала приобрести дом.

К поиску потенциального покупателя горе-мать привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти "клиента" в Херсоне. Женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав.

Задержали женщину во время передачи ей денежных средств за ребенка в сумме 210 тыс. гривен. Она рассказала, что не хочет воспитывать сына, а "в дальнейшем сможет родить еще, если захочет".

Сейчас ребенок находится в областном детском доме.

В отношении женщины открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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