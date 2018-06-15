15 июня 2018, пятница

В Запорожье женщина пыталась продать за 50 тысяч своего 15-летнего сына

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Женщине грозит до 12 лет тюрьмы

Женщине грозит до 12 лет тюрьмы

Правоохранители задержали в Запорожье женщину 1969 года рождения, которая пыталась продать своего несовершеннолетнего сына.

Как сообщили в Нацполиции, она предложила гражданке купить подростка 2003 года рождения за 50 тысяч гривен.

При этом отмечается, что данная семья состоит на учете службы по делам детей, и женщина ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"В результате проведения следственно-оперативных мероприятий, оперативники совместно со следователями задержали злоумышленница сразу после передачи ей денег за ребенка. Вещественные доказательства изъяты. Женщину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и направили в изолятор временного содержания", - рассказали в полиции.

Теперь злоумышленнице грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Черкассах женщина пыталась продать свою новорожденную дочь.

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