В Хмельницком женщина пыталась продать сына и дочь за $35 тысяч

В Хмельницком задержали женщину при попытке продать двух своих детей за $35 тысяч.
Кроме того, женщина планировала продать через полгода третьего ребенка, самого младшего, когда он немного подрастет, заявили в областной полиции.
Как отметили правоохранители, информацию о том, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи 5-летней девочки и 7-летнего мальчика, была получена из оперативных источников.
Горе-мать задержали при получении средств за своих детей. Уже принято решение о лишении ее родительских прав, решается вопрос об аресте.
Детей передали в подразделение по делам детей, их переведут в детский приют.
Напомним, что в Черкассах жительница области пыталась продать свою новорожденную дочь за $5 тысяч. Отдать ребенка она пыталась на выходе из роддома.
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