21 июня 2018, четверг

В Хмельницком женщина пыталась продать сына и дочь за $35 тысяч

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мать троих детей пыталась продать двух старших за $35 тысяч
Фото: полиция

Мать троих детей пыталась продать двух старших за $35 тысяч

В Хмельницком задержали женщину при попытке продать двух своих детей за $35 тысяч.

Кроме того, женщина планировала продать через полгода третьего ребенка, самого младшего, когда он немного подрастет, заявили в областной полиции.

Как отметили правоохранители, информацию о том, что 27-летняя женщина подыскивает покупателя для продажи 5-летней девочки и 7-летнего мальчика, была получена из оперативных источников.

Горе-мать задержали при получении средств за своих детей. Уже принято решение о лишении ее родительских прав, решается вопрос об аресте.

Детей передали в подразделение по делам детей, их переведут в детский приют.

Напомним, что в Черкассах жительница области пыталась продать свою новорожденную дочь за $5 тысяч. Отдать ребенка она пыталась на выходе из роддома.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове