В Черкассах женщина пыталась продать новорожденную дочь за $5 тысяч на выходе из роддома

Мать оценила ребенка в пять тысяч долларов

В Черкассах жительница области пыталась продать свою новорожденную дочь за пять тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщина была задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без такового.

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, женщина пыталась продать собственного ребенка на выходе из роддома.

Напомним, 20 октября 2017 года на Оболони похитили девочку-младенеца (в возрасте полтора месяца), которую отец оставил в коляске возле детского сада, пока забирал старшую дочь.

21 октября стало известно о задержании похитителей младенца. Ребенка вместе с подозреваемой парой (20-летние парень и девушка) нашли в селе Новоселки (Вышгородский район Киевской области). Момент похищения попал на камеры видеонаблюдения.