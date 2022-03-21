Вторжение РФ в Украину. Почти 15 млн украинцев покинули свои дома, более 3 млн из них выехали в европейские страны — Подоляк 21 марта, 10:39 Цей матеріал також доступний українською Многие украинцы едут в Польшу (Фото:Hannah McKay/Reuters)

Более трех миллионов украинцев были вынуждены выехать в европейские страны из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, вынужденных внутренних переселенцев — 11−12 миллионов.

«Более 3 млн украинцев вынуждены уехать в европейские страны. Всего вынужденных внутренних переселенцев, которые из-за войны покинули свои города, свою работу — 11−12 млн. Просто осознайте эту цифру», — написал Подоляк в своем Twitter.

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Он также назвал такое количество беженцев и переселенцев глобальной гуманитарной катастрофой.

14 марта Всемирная организация здравоохранения оценила количество пострадавших в результате войны России против Украины в 18 млн человек.

20 марта в ООН заявили, что свои дома покинули 10 млн украинцев.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

21 марта — 26-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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