Целые подразделения теряют боеспособность. В Херсонской области и в Крыму среди оккупантов распространяется холера — партизаны 17 июня, 15:32 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

Из-за российского теракта на плотине Каховской ГЭС среди военнослужащих РФ в Херсонской области и Крыму распространяется эпидемия холеры.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш в Telegram.

По последним данным, ежедневно в военные госпитали поступают множество оккупантов с подозрением на холеру.

«Целые подразделения с херсонского направления, которые расположены вдоль Северо-Крымского канала, теряют боеспособность и вывозятся в тыл для лечения», — говорится в сообщении.

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Вероятно, несколько военных уже умерло. Эпидемия холеры, вероятнее всего, возникла из-за использования россиянами воды из открытых источников. Отмечается, что у них проблемы с подвозом бутилированной или очисткой воды.

«Естественно, что подрыв Каховской дамбы нанес колоссальный ущерб природе, раскрыв множество болезней, о которых мы еще услышим. Призываем жителей Херсонской области и Крыма быть особенно внимательными к воде, которую вы употребляете в пищу», — добавили в Атеш.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин заявлял, что после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС может произойти вспышка холеры.

Кроме того, нечистоты, которые попадают в Днепр в результате российского теракта, могут вызвать острые кишечные инфекции, вирусные гепатиты и ботулизм.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

По данным МВД, по состоянию на 14 июня более 3 тысяч человек обратились к правоохранителям относительно подтопленных домов.

Из Херсонской и Николаевской областей эвакуировали 3761 человека.