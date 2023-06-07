После подрыва россиянами Каховской ГЭС возможны вспышки ботулизма и холеры — Минздрав 7 июня, 20:53 Волонтеры эвакуируют жителей Херсона после подрыва россиянами Каховской ГЭС, 7 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС может произойти вспышка холеры. Об этом заявил журналистам замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин, передает агентство Интерфакс-Украина.

«Мы не исключаем случаев холеры, ситуация станет понятна после снижения уровня воды», — сказал Кузин.



По словам главного санврача, в медучреждениях пострадавших областей есть запасы питьевой воды по меньшей мере на двое суток, из подтопленных больниц эвакуируют пациентов, антибиотиков в больницах достаточно.



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Нечистоты, которые попадают в Днепр в результате российского теракта, могут вызвать острые кишечные инфекции, вирусные гепатиты и ботулизм, добавил Кузин, передает Укринформ.

В Facebook Минздрава также предупредили, что в Днепропетровской области начался массовый мор рыбы, в ближайшее дни это может произойти в других пострадавших регионах. Там напомнили, что мертвую или умирающую рыбу нельзя хранить, готовить или есть, независимо от способа приготовления. Также Минздрав призвал не покупать рыбу в местах стихийной торговли.

«Одну из самых больших угроз может представлять ботулизм — острое инфекционное заболевание. Оно возникает в результате употребления продуктов, отравленных токсинами, производимыми бактериями-возбудителями болезни. Этот токсин является одним из самых сильных от всех известных биологических ядов», — отметили в ведомстве.

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Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным ГСЧС по состоянию на 15:00 7 июня, с подтопленных территорий эвакуировали 1752 человека, подтоплены 20 населенных пунктов и 2612 домов на правом берегу Днепра.

