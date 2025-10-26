Украинские разведчики во временно оккупированном Крыму атаковали три вражеские РЛС и десантный катер (Фото: Главное управление разведки МО Украины / скриншот из видео / Telegram)

Бойцы специального подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Примары поразили три радиолокационные станции и российский десантный катер во временно оккупированном Крыму .

Об этом сообщили в ГУР в воскресенье, 26 октября.

Отмечается, что украинские разведчики поразили:

РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф,

РЛС П-18 Терек,

РЛС 55Ж6У Небо-У,

десантный катер БК-16.

«Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР МО Украины Призраки продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове», — говорится в сообщении.

Ранее 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщал, что россияне за сутки потеряли:

четыре танка,

18 боевых бронированных машин,

15 артиллерийских систем,

214 БпЛА оперативно-тактического уровня,

81 единицу автомобильной техники и автоцистерн.

20 октября в ГУР МО сообщали, что во временно оккупированном Крыму была уничтожена новейшая радиолокационная система Валдай на аэродроме Джанкой. Это новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными дронами.