Бойцы ГУР поразили три РЛС и десантный катер оккупантов в Крыму — видео
Украинские разведчики во временно оккупированном Крыму атаковали три вражеские РЛС и десантный катер (Фото: Главное управление разведки МО Украины / скриншот из видео / Telegram)
Бойцы специального подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Примары поразили три радиолокационные станции и российский десантный катер во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в ГУР в воскресенье, 26 октября.
Отмечается, что украинские разведчики поразили:
- РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф,
- РЛС П-18 Терек,
- РЛС 55Ж6У Небо-У,
- десантный катер БК-16.
«Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР МО Украины Призраки продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове», — говорится в сообщении.
Ранее 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщал, что россияне за сутки потеряли:
- четыре танка,
- 18 боевых бронированных машин,
- 15 артиллерийских систем,
- 214 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 81 единицу автомобильной техники и автоцистерн.
20 октября в ГУР МО сообщали, что во временно оккупированном Крыму была уничтожена новейшая радиолокационная система Валдай на аэродроме Джанкой. Это новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными дронами.