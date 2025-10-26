Бойцы ГУР поразили три РЛС и десантный катер оккупантов в Крыму — видео

26 октября, 16:13
Украинские разведчики во временно оккупированном Крыму атаковали три вражеские РЛС и десантный катер (Фото: Главное управление разведки МО Украины / скриншот из видео / Telegram)

Украинские разведчики во временно оккупированном Крыму атаковали три вражеские РЛС и десантный катер (Фото: Главное управление разведки МО Украины / скриншот из видео / Telegram)

Бойцы специального подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Примары поразили три радиолокационные станции и российский десантный катер во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в ГУР в воскресенье, 26 октября.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1982446246414442644

Отмечается, что украинские разведчики поразили:

  • РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф,
  • РЛС П-18 Терек,
  • РЛС 55Ж6У Небо-У,
  • десантный катер БК-16.

«Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны спецподразделения ГУР МО Украины Призраки продолжают уничтожать ценную радиолокационную технику оккупантов на Крымском полуострове», — говорится в сообщении.

Дроны ГУР поразили новейшую российскую РЛС Валдай в Крыму — видео

Ранее 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщал, что россияне за сутки потеряли:

  • четыре танка,
  • 18 боевых бронированных машин,
  • 15 артиллерийских систем,
  • 214 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 81 единицу автомобильной техники и автоцистерн.

20 октября в ГУР МО сообщали, что во временно оккупированном Крыму была уничтожена новейшая радиолокационная система Валдай на аэродроме Джанкой. Это новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными дронами.

Редактор: Екатерина Шпак

