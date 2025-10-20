Во временно оккупированном Крыму украинская разведка уничтожила новейшую радиолокационную систему на аэродроме Джанкой.

Об этом сообщили на странице ГУР МО в понедельник, 20 октября.

«Мастера Управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины выследили и прицельно поразили замаскированную московитами дорогостоящую радиолокационную систему на аэродроме Джанкой во временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.

Это новейший российский комплекс, предназначенный для обнаружения и борьбы с малоразмерными дронами.

В августе воины подразделения Призрака ГУР МО во временно оккупированном Крыму поразили одну из самых ценных радиолокационных станций российской армии — РЛС 98Л6 Енисей, которая является частью комплекса С-500 Прометей.

Эта редкая и чрезвычайно дорогостоящая РЛС входит в состав российского комплекса противовоздушной обороны С-500, но также может быть использована с другими вражескими системами, в частности С-400 Триумф.