РФ потеряла 900 оккупантов, 4 танка и 14 артсистемы за сутки — Генштаб
За сутки ВСУ ликвидировали 900 россиян (Фото: REUTERS/Stringer)
За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 900 солдат. Общие потери личного состава составили 1 136 890 человек.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 26 октября.
Потери армии РФ в военной технике составляют:
танков — 11 291 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 23 477 (+18) ед;
артиллерийских систем — 34 002 (+15) ед;
РСЗО — 1 526 (+0) ед;
средств ПВО — 1 230 (+0) ед;
самолетов — 428 (+0) ед;
вертолетов — 346 (+0) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 74 399 (+214) ед;
крылатых ракет — 3 880 (+0) ед;
кораблей / катеров — 28 (+0) ед;
подводных лодок — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 65 517 (+81) ед;
специальной техники — 3 981 (+0) ед.
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).
17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.