РФ потеряла 900 оккупантов, 4 танка и 14 артсистемы за сутки — Генштаб

26 октября, 09:20
За сутки ВСУ ликвидировали 900 россиян (Фото: REUTERS/Stringer)

За минувшие сутки страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины около 900 солдат. Общие потери личного состава составили 1 136 890 человек.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 26 октября.

Потери армии РФ в военной технике составляют:

  • танков — 11 291 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 477 (+18) ед;

  • артиллерийских систем — 34 002 (+15) ед;

  • РСЗО — 1 526 (+0) ед;

  • средств ПВО — 1 230 (+0) ед;

  • самолетов — 428 (+0) ед;

  • вертолетов — 346 (+0) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 74 399 (+214) ед;

  • крылатых ракет — 3 880 (+0) ед;

  • кораблей / катеров — 28 (+0) ед;

  • подводных лодок — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 65 517 (+81) ед;

  • специальной техники — 3 981 (+0) ед.

Ориентировочные потери армии РФ (Фото: Генштаб ВСУ/Telegram)
Ориентировочные потери армии РФ / Фото: Генштаб ВСУ/Telegram
Институт изучения войны (ISW) 8 октября написал, что российские войска на текущем этапе войны имеют аномально высокое соотношение убитых к раненым на поле боя в Украине (1 к 1,3 вместо стандартного 1 к 3).

17 октября издание The Economist сообщило, что большое летнее наступление в Украине не принесло Москве ожидаемых результатов. Несмотря на рекордное количество мобилизованных и непрерывные атаки, территориальные достижения РФ остаются минимальными, а потери — колоссальными.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Генштаб ВСУ российские потери Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

Поделиться:

