Атеш заявил об успешной диверсии в Крыму: нарушено движение российских военных поездов

Партизаны движения Атеш заявили о проведении успешной диверсии на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска во временно оккупированном Крыму. В результате воздействия на релейное оборудование было нарушено движение поездов, которые обеспечивают поставки для российской оккупационной армии.

Об этом Атеш сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 26 октября.

Партизаны говорят, что нанесли удар в пиковый момент логистических перевозок россиян.

По словам Атеш, это позволило замедлить поставки боеприпасов и материально-технического обеспечения для подразделений армии РФ на Херсонском направлении.

«Каждая такая операция создает дополнительные трудности для вражеской группировки, снижая ее боеспособность», — отметили партизаны.

21 октября Атеш сообщил, что провел разведку 475 отдельного центра РЭБ Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. Этот стратегический объект обеспечивает защиту вражеских кораблей, береговых комплексов и авиации.