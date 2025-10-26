Атеш заявил об успешной диверсии в Крыму: нарушено движение российских военных поездов

26 октября, 07:27
Партизаны Атеш совершили диверсию на железной дороге возле Армянска (Фото: Атеш/Телеграм)

Партизаны движения Атеш заявили о проведении успешной диверсии на железнодорожной инфраструктуре в районе Армянска во временно оккупированном Крыму. В результате воздействия на релейное оборудование было нарушено движение поездов, которые обеспечивают поставки для российской оккупационной армии.

Об этом Атеш сообщил в своем Telegram-канале в воскресенье, 26 октября.

Партизаны говорят, что нанесли удар в пиковый момент логистических перевозок россиян.

По словам Атеш, это позволило замедлить поставки боеприпасов и материально-технического обеспечения для подразделений армии РФ на Херсонском направлении.

«Каждая такая операция создает дополнительные трудности для вражеской группировки, снижая ее боеспособность», — отметили партизаны.

21 октября Атеш сообщил, что провел разведку 475 отдельного центра РЭБ Черноморского флота во временно оккупированном Севастополе. Этот стратегический объект обеспечивает защиту вражеских кораблей, береговых комплексов и авиации.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   движение Атеш Крым Диверсия Армянск

