«Херсонская область — это Украина». В Голой Пристани провели массовое патриотическое мероприятие 14 марта, 06:50 Цей матеріал також доступний українською Жители города хотят показать миру, что они патриоты. (Фото:facebook.com/groups/golapristan)

В воскресенье, 13 марта, в городе Голая Пристань Херсонской области люди вышли на акцию, во время которой скандировали, что «Голая Пристань и вся Херсонаская область — это Украина».

Об этом сообщили в Голопристанском городском совете.



«Жители Голой Пристани возле городского совета провели патриотическое мероприятие — массовое исполнение Государственного Гимна, чтобы показать всему миру, что Голая Пристань — это Украина!!! Мы громко подчеркиваем, что украинцы — сильная нация, что Голая Пристань и вся Херсонщина — это Украина! !!"-, говорится в сообщении.

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13 марта жители Херсона в день освобождения города от фашистских захватчиков в воскресенье вышли на масштабный митинг против российской оккупации. Несколько тысяч горожан собралось на площади Свободы.

Безоружные жители Херсона под дулами автоматов подходили к оккупантам и называли их убийцами и требовали покинуть город.

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