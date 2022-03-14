«Херсонская область — это Украина». В Голой Пристани провели массовое патриотическое мероприятие

14 марта, 06:50
Цей матеріал також доступний українською
Жители города хотят показать миру, что они патриоты. (Фото:facebook.com/groups/golapristan)

Жители города хотят показать миру, что они патриоты. (Фото:facebook.com/groups/golapristan)

В воскресенье, 13 марта, в городе Голая Пристань Херсонской области люди вышли на акцию, во время которой скандировали, что «Голая Пристань и вся Херсонаская область — это Украина».

Об этом сообщили в Голопристанском городском совете.

«Жители Голой Пристани возле городского совета провели патриотическое мероприятие — массовое исполнение Государственного Гимна, чтобы показать всему миру, что Голая Пристань — это Украина!!! Мы громко подчеркиваем, что украинцы — сильная нация, что Голая Пристань и вся Херсонщина — это Украина! !!"-, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/KseniyaKolomietsZMI/videos/1672545276413001/&show_text=0&width=560
Слушайте подкаст на эту тему
Читайте также:

Оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим в захваченном Херсоне (Фото:Кадр видео Pravda Gerashenko/Telegram) Оккупанты ввели подразделения Росгвардии в Херсон: более 400 украинцев задержаны

13 марта жители Херсона в день освобождения города от фашистских захватчиков в воскресенье вышли на масштабный митинг против российской оккупации. Несколько тысяч горожан собралось на площади Свободы.

Безоружные жители Херсона под дулами автоматов подходили к оккупантам и называли их убийцами и требовали покинуть город.

Читайте также:
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсонская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ