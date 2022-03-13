Любые «референдумы» в оккупированных городах юга Украины абсолютно ничтожны — Подоляк

13 марта, 11:30
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты могут попытаться устроить псевдореферендум в оккупированных городах юга по крымскому сценарию (Фото:Valery Kuleshov / via REUTERS)

Оккупанты могут попытаться устроить псевдореферендум в оккупированных городах юга по крымскому сценарию (Фото:Valery Kuleshov / via REUTERS)

Любые инициативы по проведению псевдореферендумов в оккупированных городах юга Украины — Херсоне, Каховке, Геническом — абсолютно ничтожны, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Любые инициативы по проведению „референдумов“, фиктивных сессий местных советов, раздаче паспортов в оккупированных городах юга Украины — Херсоне, Каховке, Геническом — абсолютно ничтожны. Российские войска покинут территорию Украины, коллаборанты получат уголовное преследование», - написал Подоляк в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1502893566913306626

Кремлевский режим планирует организовать на временно занятой ВС РФ территории Херсонской области фейковый референдум о создании так называемой народной республики. Он якобы запланирован на 13 марта. В этот день местные жители планируют выйти на проукраинский митинг.

Российские оккупанты захватили Херсон во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Местные жители массово выходят на улицы города с протестами, держат украинские флаги и призывают оккупантов возвращаться домой.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Украина-Россия Оккупант Херсон Херсонская область Каховка Новая Каховка Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ