Любые «референдумы» в оккупированных городах юга Украины абсолютно ничтожны — Подоляк 13 марта, 11:30 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты могут попытаться устроить псевдореферендум в оккупированных городах юга по крымскому сценарию (Фото:Valery Kuleshov / via REUTERS)

Любые инициативы по проведению псевдореферендумов в оккупированных городах юга Украины — Херсоне, Каховке, Геническом — абсолютно ничтожны, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Любые инициативы по проведению „референдумов“, фиктивных сессий местных советов, раздаче паспортов в оккупированных городах юга Украины — Херсоне, Каховке, Геническом — абсолютно ничтожны. Российские войска покинут территорию Украины, коллаборанты получат уголовное преследование», - написал Подоляк в Twitter.



Кремлевский режим планирует организовать на временно занятой ВС РФ территории Херсонской области фейковый референдум о создании так называемой народной республики. Он якобы запланирован на 13 марта. В этот день местные жители планируют выйти на проукраинский митинг.



Российские оккупанты захватили Херсон во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Местные жители массово выходят на улицы города с протестами, держат украинские флаги и призывают оккупантов возвращаться домой.



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