«Еще идут бои». В Минобороны США не считают, что войска РФ захватили Херсон — Reuters 3 марта, 20:36 Цей матеріал також доступний українською Місто Херсон (Фото:Колихаєв Ігор/Facebook)

США считают, что войска РФ еще не захватили Херсон, но могут использовать его как часть стратегии по продвижению на Николаев, а затем на Одессу, заявил неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона, передает Reuters.

«Там все еще идут бои, поэтому мы не готовы называть это так (оккупацией — ред.)», — заявил он, добавив, что «ситуация на местах быстро меняется».

По данным чиновника, оккупационные войска могут начать двигаться дальше в сторону Николаева, а после, продолжить движение на Одессу не только с моря, но и с земли.

Ранее глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута сообщил, что российские оккупанты начали минировать Херсон.

Также Лагута говорил, что российские оккупанты полностью заняли здание Херсонской областной госадминистрации.

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