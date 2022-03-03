«Еще идут бои». В Минобороны США не считают, что войска РФ захватили Херсон — Reuters
Місто Херсон (Фото:Колихаєв Ігор/Facebook)
США считают, что войска РФ еще не захватили Херсон, но могут использовать его как часть стратегии по продвижению на Николаев, а затем на Одессу, заявил неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона, передает Reuters.
«Там все еще идут бои, поэтому мы не готовы называть это так (оккупацией — ред.)», — заявил он, добавив, что «ситуация на местах быстро меняется».
По данным чиновника, оккупационные войска могут начать двигаться дальше в сторону Николаева, а после, продолжить движение на Одессу не только с моря, но и с земли.
Ранее глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута сообщил, что российские оккупанты начали минировать Херсон.
Также Лагута говорил, что российские оккупанты полностью заняли здание Херсонской областной госадминистрации.
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