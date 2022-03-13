В Херсоне жители вышли на митинг против российской оккупации: войска РФ открывали огонь 13 марта, 22:00 Цей матеріал також доступний українською В Херсоне протестовали против российской оккупации (Фото:Суспільне.Херсон)

Жители Херсона в день освобождения города от фашистских захватчиков в воскресенье, 13 марта, вышли на масштабный митинг против российской оккупации. Несколько тысяч горожан собрались на площади Свободы.

Фото и видео с проукраинской акции опубликовали местные издания. Херсонцы прошлись по улице Перекопской в парк Славы. Их не остановило ни большое количество вражеской техники, ни выстрелы в воздух.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты открывали огонь во время мирного митинга.



Безоружные жители Херсона под дулами автоматов подходили к оккупантам и называли их убийцами и требовали покинуть город.

Местный журналист Иван Антипенко сообщил, что в то время как жители Херсона проводили проукраинский митинг на площади Свободы и у вечного огня, в городе также прошел немногочисленный митинг коллаборантов с советскими флагами с участием пенсионеров и некоторых местных политиков. В частности, на такой акции заметили экс-мера Херсона Владимира Сальдо и нескольких местных пророссийских блоггеров.

Проукраинские митинги прошли в Бердянске и Мелитополе.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинцев из временно захваченных населенных пунктов за то, что они не сдаются и выступают против оккупации.

«Я благодарен каждому. Каждому, кто не сдается. Кто протестует. Кто демонстрирует оккупантам, что Украина – это наша земля. Херсон, Мелитополь, Бердянск и другие города. Украина победит», - написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что кремлевский режим планировал организовать на временно занятой ВС РФ территории Херсонской области фейковый референдум о создании так называемой народной республики. Датой «референдума» якобы избрали 13 марта — день освобождения Херсона от фашистских захватчиков.



В ЦИК Украины по поводу возможного "референдума" оккупантов отшутились и напомнили, что референдум по изменению территории государства может назначаться исключительно Верховной Радой Украины, а решение по этому вопросу принимает весь украинский народ. По Конституции Украины проведение референдума во время военного положения недопустимо.

"Поэтому идите со своими "референдумами" вслед за кораблем", - отметили в ЦИК.

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