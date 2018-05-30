В Европарламенте прокомментировали "воскрешение" Бабченко

Брюссель следит за разъяснениями СБУ о необходимости инсценировка убийства Бабченко

В Европарламенте с большим облегчением узнали, что журналист Аркадий Бабченко жив, но отмечают на угрозах и опасности, которым продолжают подвергаться критики режима Владимира Путина.

Об этом от имени крупнейшей в Европарламенте политической группы Европейской народной партии (ЕНП) заявил депутат от Чехии Яромир Штетина, передает Укринформ.

"С большим облегчением мы узнали, что российский журналист Аркадий Бабченко, который считался убитым в Киеве вчера, жив. Мы будем продолжать отслеживать объяснения от украинской власти о причинах инсценировка этого убийства известного критика режима Путина", - отметили в ЕНП.

Штетина отметил, что несмотря на положительное завершение этой ситуации, "необходимо сохранять внимание к другим делам запугивания и преследования журналистов в России".

По его данным, с 2000 года в РФ было убито более сотни журналистов.

Напомним, 30 мая стало известно, что Служба безопасности Украины инсценировала убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, поскольку получила информацию о подготовке покушения на него. Спецоперация готовилась два месяца. Руководитель СБУ Василий Грицак сообщил, что заказчиком убийства Бабченко были российские спецслужбы. Планировалось убить 30 людей в Украине. Организатора убийства задержали, киллер работал вместе с СБУ.

Примечательно, что в организации Репортеры без границ резко раскритиковали инсценировку убийства Бабченко.

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