В Донецке родители протестуют против отправки курсантов на фронт. В тетради командира они записаны как «мясо»

1 июля, 20:27
Боевики в Светлодарске, 25 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевики в Светлодарске, 25 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном Донецке возле «академии МВД» прошел митинг родителей курсантов. Они протестуют против использования их детей в войне против Украины.

Об этом сообщает InformNapalm.

Судя по опубликованным кадрам, митингующим оккупанты угрожают оружием.

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Также издание опубликовало записи из тетради командира 1-го отдельного батальона, где курсанты прямо записаны как «мясо».

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Так, в рабочей тетради командира 1-го отдельного батальона записано, чем будут заниматься курсанты на передовой.

«Если 1 и 2 курса еще повезло, они будут охранять расчеты ПВО, склады и расположения, то курсантам 3, 4 и 5 курсов повезло еще больше. Они записаны как «мясо», — пишет издание.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецк Российская агрессия Мобилизация ОРДЛО Война России против Украины

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