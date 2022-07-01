В Донецке родители протестуют против отправки курсантов на фронт. В тетради командира они записаны как «мясо»
Боевики в Светлодарске, 25 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В оккупированном Донецке возле «академии МВД» прошел митинг родителей курсантов. Они протестуют против использования их детей в войне против Украины.
Об этом сообщает InformNapalm.
Судя по опубликованным кадрам, митингующим оккупанты угрожают оружием.
Также издание опубликовало записи из тетради командира 1-го отдельного батальона, где курсанты прямо записаны как «мясо».
Так, в рабочей тетради командира 1-го отдельного батальона записано, чем будут заниматься курсанты на передовой.
«Если 1 и 2 курса еще повезло, они будут охранять расчеты ПВО, склады и расположения, то курсантам 3, 4 и 5 курсов повезло еще больше. Они записаны как «мясо», — пишет издание.
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