Россияне используют мобилизованных из ОРДЛО как пушечное мясо для выявления огневых позиций ВСУ — разведка 19 марта, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Россияне используют мобилизованных из ОРДЛО как пушечное мясо (Фото:Главное управление разведки Министерства обороны Украины)

Российские оккупанты используют мобилизованных на подконтрольных им оккупипованных территориях Донбасса как пушечное мясо. Им поручают выявление огневых позиций Вооруженных Сил Украины.



Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

« Российские кафиры активно «мобилизуют» мужское население на оккупированных территориях ОРДЛО», — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

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Как отмечает украинская разведка, такие подразделения по ОРДЛО отличаются очень низкой боевой подготовкой, дисциплиной и моральным состоянием.

А сами они признаются, что командование РФ использует их как живец, передовой эшелон разведки боем.

Подразделения отправляют на военных автомобилях к линии столкновения, игнорируя высокие потери. И таким образом определяют расположение огневых позиций ВСУ», — отмечают в ГУР.

Там также сообщили, что одно из подобных подразделений в количестве 250-300 человек в течение 16-17 марта понесло потери — около двух сотен. « мобилизованных» на Николаевском направлении.

Остатки вернувшегося на Херсонщину подразделения полностью деморализованы и отказываются участвовать в войне дальше, отметили в ГУР.



В последние недели перед началом полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля россияне проводили незаконную мобилизацию в оккупированных с 2014 года районах Донецкой и Луганской областей, чтобы заставить местных жителей участвовать в боевых действиях против Украины. Жителей ОРДЛО забирали в мобилизационные центры, в том числе прямо посреди улицы.



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