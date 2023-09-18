Выдавал себя за украинского военного. В Днепре поймали российского шпиона, который помогал планировать обстрелы энергосистемы 18 сентября, 11:00 Подозреваемого завербовали спецслужбы страны-агрессора в июне 2023 года (Фото:СБУ)

В Днепре задержали местного жителя, который выдавал себя за украинского военного, чтобы собирать информацию об объектах критической инфраструктуры Украины и передавать ее российской ФСБ. За фотографии и видео он получал от $50 до $100, сообщают в Офисе генерального прокурора.



Подозреваемого завербовали спецслужбы страны-агрессора в июне 2023 года. С тех пор он собирал для ФСБ данные о перемещении военной техники, расположении систем ПВО, а также транспортной инфраструктуре Днепра. Мужчина фотографировал объекты на телефон и отправлял материалы через Telegram.

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В Службе безопасности Украины добавили, что подозреваемый выдавал себя за военнослужащего ВСУ, чтобы замаскировать шпионаж. Перед выходом на задание он переодевался в военную форму.

За свои услуги информатор получал деньги на банковскую карточку. При этом он осознавал, что полученные данные использовались для планирования новых обстрелов энергосистемы.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютер и мобильный телефон с доказательствами. Корректировщику сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас он находится под стражей.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Фото: СБУ

Этой зимой Россия сможет возобновить обстрелы энергетической инфраструктуры Украины, прогнозирует британская разведка. По ее данным, для этого РФ создает значительные запасы крылатых ракет.

Руководитель главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заверил, что страна-агрессор Россия получит ответ от Украины, если зимой будет атаковать энергетическую инфраструктуру.

9 сентября президент Украины Владимир Зеленскийпровел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Там обсуждали защиту энергетики и портовой инфраструктуры от российских атак.