Россия получит ответ, если будет атаковать энергетическую инстраструктуру Украины — Буданов 18 сентября, 08:53 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что страна-агрессор Россия получит ответ от Украины, если зимой будет атаковать энергетическую инфраструктуру.

Об этом Буданов рассказал в интервью The Economist.

Он отметил, что работает над программой «сдерживания и возмездия», чтобы противостоять ожидаемой зимней кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры.

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«Пусть начнут. Они также получат ответ», — подчеркнул начальник ГУР.

По его словам, новый ударный потенциал Украины не приведет к эскалации конфликта, поскольку украинские Силы обороны не нарушают правил ведения войны.

«Никто не верит, что Великобритания или Соединенные Штаты были агрессорами во Второй мировой войне, хотя они также бомбили территорию Германии», — добавил Буданов.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что оккупанты, вероятно, будут экономить ракеты для того, чтобы возобновить массированные атаки на Украину, когда начнется отопительный сезон.

9 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Там обсуждали защиту энергетики и портовой инфраструктуры от российских атак.

По данным британской разведки, несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться этой зимой, прошлой зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для обслуживания энергетической сети даже в военных условиях.



С октября прошлого года Россия активно наносила масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В течение нескольких месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов, когда враг привлекал десятки ракет различных типов и дальности.

Из-за дефицита мощности в энергосистеме Минэнерго приходилось применять отключения электроэнергии потребителям, но несмотря на непростую зиму для украинцев, враг не смог достичь своей цели вызвать в Украине полный блэкаут.