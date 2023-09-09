Подготовка к зиме. Зеленский провел Ставку: говорили о защите энергетики от российских ударов 9 сентября, 13:18 На ставке обсудили защиту энергетики от российских ударов (Фото:НЭК Укрэнерго)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 сентября, провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Там обсуждали защиту энергетики и портовой инфраструктуры от российских атак.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Он кратко перечислил, что обсуждалось на ставке: «Реализация плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба. Защита портов Одесской области и инфраструктуры „зернового коридора“. Защита прифронтовых территорий. Подготовка к зиме».

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На заседании доклады озвучили премьер-министр Денис Шмыгаль, представители от Минэнергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, Нафтогаза и Генштаба.

«Все поручения розданы. Работа продолжается», — подытожил Зеленский.

С октября прошлого года Россия активно наносила масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В течение нескольких месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов, когда враг применял десятки ракет различных типов и дальности.

Из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме Минэнерго приходилось применять отключения электроэнергии потребителям, но несмотря на непростую зиму для украинцев, враг не смог достичь своей цели создать в Украине полный блэкаут.

Этим летом, после того, как Кремль 17 июля заявил о выходе из зерновой сделки, российские войска также начали наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города.