Подготовка к зиме. Зеленский провел Ставку: говорили о защите энергетики от российских ударов

9 сентября, 13:18
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На ставке обсудили защиту энергетики от российских ударов (Фото:НЭК Укрэнерго)

На ставке обсудили защиту энергетики от российских ударов (Фото:НЭК Укрэнерго)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 сентября, провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Там обсуждали защиту энергетики и портовой инфраструктуры от российских атак.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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Он кратко перечислил, что обсуждалось на ставке: «Реализация плана защиты энергетики и критической инфраструктуры от российских ударов с неба. Защита портов Одесской области и инфраструктуры „зернового коридора“. Защита прифронтовых территорий. Подготовка к зиме».

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На заседании доклады озвучили премьер-министр Денис Шмыгаль, представители от Минэнергетики, Укрэнерго, Укргидроэнерго, Нафтогаза и Генштаба.

«Все поручения розданы. Работа продолжается», — подытожил Зеленский.

С октября прошлого года Россия активно наносила масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В течение нескольких месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов, когда враг применял десятки ракет различных типов и дальности.

Из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме Минэнерго приходилось применять отключения электроэнергии потребителям, но  несмотря на непростую зиму для украинцев, враг не смог достичь своей цели создать в Украине полный блэкаут.

Этим летом, после того, как Кремль 17 июля заявил о выходе из зерновой сделки, российские войска также начали наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу, Николаев и другие портовые города.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Одесса Черное море Энергетика Инфраструктура ПВО Зима Отключения света Блэкаут Владимир Зеленский Энергетическая безопасность Одесский порт Война России против Украины ракетный обстрел зерновое соглашение Ставка верховного главнокомандующего ракетная атака энергетическая инфраструктура российские атаки

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