Российские корабли боятся заходить в «серую зону» в Черном море — командующий ВМС

27 февраля, 17:54
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Алексей Неижпапа (Фото:Alexey Neizhpapa / Facebook)

Алексей Неижпапа (Фото:Alexey Neizhpapa / Facebook)

Корабли страны-террориста России боятся заходить в «серую зону» в украинском Черном море, рассказал командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа. Об этом сообщает Military Media Center в Telegram в понедельник, 27 февраля.

«Сегодня 25 тысяч квадратных километров украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли России, опасаясь уничтожения. По площади это почти как территория Одесской или Харьковской областей», — отметил Неижпапа.

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Он напомнил, что общеэкономическая зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, превышает 70 тысяч кв. км.

«В первые дни широкомасштабного вторжения мы видели российских захватчиков невооруженным глазом в море недалеко от Одессы, а сейчас они уже не подходят к контролируемым нами берегам… Вооруженные Силы Украины обязательно продолжат освобождение оккупированных территорий как на суше, так и в море», — подчеркнул командующий ВМС.

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В оперативном командовании Юг ранее сообщили, что 27 февраля Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель с четырьмя ракетами типа Калибр. Всего страна-агрессор удерживает в Черном море шесть кораблей.

https://www.youtube.com/embed/f-XohV-dm0U
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Черное море ВМС Украины Российский корабль Алексей Неижпапа Война России против Украины

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