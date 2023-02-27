Россия вывела в Черное море носитель ракет Калибр: ОК Юг предупреждает о высокой угрозе ударов 27 февраля, 11:41 Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)

Утром в понедельник, 27 февраля, Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа Калибр. Всего страна-агрессор удерживает шесть кораблей.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

В командовании отметили, что вражеская корабельная группировка в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега.

Видео дня

В то же время существует угроза нанесения ракетных ударов по Украине.

По данным командования, об этом свидетельствуют анализ активности авиации, продолжающаяся воздушная разведка РФ и ночная атака дронами.

Ночь РФ атаковала Украину иранскими дронами Shahed. Вражеские беспилотники ударили по Хмельницкому. В городе зафиксировали три взрыва. Погибли двое спасателей, еще трое человек пострадали.

В небе над Киевом сбили девять беспилотником Shahed.

По информации Генштаба, украинские защитники сбили 11 из 14 дронов Shahed.

Эффективность ПВО Украины