Россия вывела в Черное море носитель ракет Калибр: ОК Юг предупреждает о высокой угрозе ударов
Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)
Утром в понедельник, 27 февраля, Россия вывела в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа Калибр. Всего страна-агрессор удерживает шесть кораблей.
Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.
В командовании отметили, что вражеская корабельная группировка в Черном море держится на безопасном расстоянии от контролируемого Украиной берега.
В то же время существует угроза нанесения ракетных ударов по Украине.
По данным командования, об этом свидетельствуют анализ активности авиации, продолжающаяся воздушная разведка РФ и ночная атака дронами.
Ночь РФ атаковала Украину иранскими дронами Shahed. Вражеские беспилотники ударили по Хмельницкому. В городе зафиксировали три взрыва. Погибли двое спасателей, еще трое человек пострадали.
В небе над Киевом сбили девять беспилотником Shahed.
По информации Генштаба, украинские защитники сбили 11 из 14 дронов Shahed.