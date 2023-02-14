Россия держит свои корабли в Черном море подальше от украинских сил — ОК Юг 14 февраля, 13:00 Россия боится за свои корабли в Черном море (Фото:Минобороны России/Facebook)

В Черном море российские оккупационные войска держат на боевом дежурстве свои корабли, однако размещают их подальше, опасаясь поражения украинскими ракетами.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

«Вражеская корабельная группировка держится очень восточнее, они углубляются в более ракетобезопасный для себя район, поскольку нарративы о том, что мы ожидаем прибытия дальнобойного оружия, все же на них влияют. Поэтому враг пытается переместить свою корабельную группировку глубже, в сторону Новороссийска», — отметила она.

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Сейчас в Черном море находятся на боевом дежурстве восемь российских кораблей, среди которых есть носители ракет типа Калибр.

Накануне Гуменюк сообщала, что в Черном море РФ активизировала использование разведывательных беспилотников.