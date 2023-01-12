Грозит пожизненное. СБУ задержала работника медучреждения, разведывавшего для РФ позиции украинской ПВО

12 января, 10:42
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Злоумышленнику может грозить пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Злоумышленнику может грозить пожизненное заключение (Фото:СБУ)

В Черкасской области разоблачили местного жителя, собиравшего разведданные для ФСБ.

Об этом в четверг, 12 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Коллаборантом оказался работник медицинского учреждения, который был завербован РФ в начале полномасштабного вторжения.

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По указанию своего куратора он целенаправленно объезжал территорию региона и собирал информацию о базировании и перемещении подразделений Сил обороны.

В первую очередь, вражеский агент пытался выявить боевые позиции системы противовоздушной обороны, а также места дислокации тренировочных центров сухопутных войск ВСУ.

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Кроме того, злоумышленник передавал оккупантам координаты украинских блокпостов и административных зданий, в частности, правоохранительных органов.

Во время обыска оперативники СБУ обнаружили у него прокремлевскую символику и паспорт СССР.

Согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), задержанному грозит 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Черкасская область ПВО Коллаборант Российская агентура Война России против Украины

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