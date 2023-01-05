Во Львовской области задержан агент ФСБ, наводивший ракеты на стратегические объекты
Злоумышленник оказался поклонником СССР (Фото:СБУ)
В результате многоэтапной спецоперации задержан российский агент, завербованный ФСБ для организации подрывной деятельности.
Об этом в четверг, 5 января, сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленником оказался инженер одного из госпредприятий.
По заданию вражеской спецслужбы он собирал информацию о размещении стратегических объектов.
«Прикрываясь „командировкой“, агент ездил в Киев и Запорожье для обнаружения объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг совершал ракетные удары. На месте он должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий отчет», — рассказали в СБУ.
Кроме того, он предлагал противнику свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений об украинской РЛС.
Сотрудники контрразведки разоблачили пособника оккупантов, когда он прибыл во Львовскую область, чтобы изучить объекты критической инфраструктуры региона.
Во время обыска у задержанного обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.
За государственную измену, совершенную в условиях военного положения, ему может грозить пожизненное заключение.