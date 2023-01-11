«Сдал своего куратора». СБУ расколола агента, заброшенного ФСБ для диверсий на западе Украины

11 января, 11:04
Поделиться:
Шпион пытался выявить для РФ каналы поставок Украине вооружения (Фото:СБУ)

Шпион пытался выявить для РФ каналы поставок Украине вооружения (Фото:СБУ)

Сотрудникам СБУ удалось добиться показаний от российского агента, готовившего диверсии в западных регионах Украины.

Как сообщается, задержанный сдал своего куратора, которым оказался кадровый сотрудник управления ФСБ в Красноярском крае.

Читайте также:
СБУ задержала агента ГРУ, наводившего российские ракеты на ТЭС в Днепре

«В 2017 году злоумышленник завербовал киевлянина и после нескольких задач законсервировал его до 2022 года. После начала полномасштабного вторжения агент получил от ФСБ задачу прибыть в Черновицкую область. Там он пытался выявить транспортные каналы поставок вооружения для Украины и месторасположения резервуаров с горючим. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии взрывов на объектах железной дороги и логистических складах», — рассказали в спецслужбе.

Видео дня

Читайте также:

Учения СБУ (Фото:ssu.gov.ua) «Крот» в Кабмине и подготовка покушения на Резникова и Буданова. СБУ с 24 февраля разоблачила более 600 российских агентов

Кроме того, вражеский агент собирал информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ и Нацгвардии, в частности, отдельного полка специального назначения Азов, а также «охотился» за данными о действующих и бывших сотрудниках СБУ.

Решением суда пособник оккупантов был приговорен к 15 годам лишения свободы, после чего он и согласился сдать своего куратора.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Черновицкая область Российская агентура Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X