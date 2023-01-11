«Сдал своего куратора». СБУ расколола агента, заброшенного ФСБ для диверсий на западе Украины 11 января, 11:04 Шпион пытался выявить для РФ каналы поставок Украине вооружения (Фото:СБУ)

Сотрудникам СБУ удалось добиться показаний от российского агента, готовившего диверсии в западных регионах Украины.

Как сообщается, задержанный сдал своего куратора, которым оказался кадровый сотрудник управления ФСБ в Красноярском крае.

«В 2017 году злоумышленник завербовал киевлянина и после нескольких задач законсервировал его до 2022 года. После начала полномасштабного вторжения агент получил от ФСБ задачу прибыть в Черновицкую область. Там он пытался выявить транспортные каналы поставок вооружения для Украины и месторасположения резервуаров с горючим. Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки серии взрывов на объектах железной дороги и логистических складах», — рассказали в спецслужбе.

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Кроме того, вражеский агент собирал информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ и Нацгвардии, в частности, отдельного полка специального назначения Азов, а также «охотился» за данными о действующих и бывших сотрудниках СБУ.

Решением суда пособник оккупантов был приговорен к 15 годам лишения свободы, после чего он и согласился сдать своего куратора.