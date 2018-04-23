В Авдеевке полностью восстановили водоснабжение

В понедельник, 23 апреля, в Авдеевке Донецкой области полностью восстановили водоснабжение.
По данным Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, воду также дали жителям сел Ласточкино и Орловка Ясиноватского района.
Резервуары начали заполнять водой с 22 апреля.
Напомним, 17 апреля на Донбассе в результате обстрела российскими оккупационными войсками пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции получили огнестрельные ранения.
18 апреля работа ДФС была приостановлена на неопределенное время. Донецкая фильтровальная станция находится посреди линии столкновения, из-за чего постоянно попадает под обстрелы.
20 апреля в Авдеевке Донецкой области полностью прекратилась подача питьевой воды. Питьевую воду населению подавали из местного резервуара.
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