В Авдеевке полностью восстановили водоснабжение

Авдеевка была без воды три дня

В понедельник, 23 апреля, в Авдеевке Донецкой области полностью восстановили водоснабжение.

По данным Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, воду также дали жителям сел Ласточкино и Орловка Ясиноватского района.

Резервуары начали заполнять водой с 22 апреля.

Напомним, 17 апреля на Донбассе в результате обстрела российскими оккупационными войсками пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции получили огнестрельные ранения.

18 апреля работа ДФС была приостановлена на неопределенное время. Донецкая фильтровальная станция находится посреди линии столкновения, из-за чего постоянно попадает под обстрелы.

20 апреля в Авдеевке Донецкой области полностью прекратилась подача питьевой воды. Питьевую воду населению подавали из местного резервуара.