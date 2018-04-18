В зоне АТО остановили работу Донецкой фильтровальной станции

В среду, 18 апреля, работа Донецкой фильтровальной станции приостановлена на неопределенное время после обстрела боевиками сотрудников станции.

"Сегодня в 15.05 остановлена Донецкая фильтровальная станция", - сообщили в коммунальной компании Вода Донбасса.

В связи с этим прекращена подача питьевой воды в прифронтовую Авдеевку, частично в оккупированные Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

Представитель коммунального предприятия Александр Евдокимов в комментарии Hromadske сообщил, что сотрудники ночной смены станции законсервировали предприятие на время, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для ее сотрудников.

Напомним, что 17 апреля на Донбассе в результате обстрела российскими оккупационными войсками пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции получили огнестрельные ранения.