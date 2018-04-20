В Авдеевке полностью прекратилась подача питьевой воды, запасов хватит на четыре дня

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Население пока получает воду из местного резервуара
Фото: espreso.tv

Население пока получает воду из местного резервуара

В пятницу, 20 апреля, в Авдеевке Донецкой области полностью прекратилась подача питьевой воды.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве уточнили, что вода поступала самотеком после остановки Донецкой фильтровальной станции. На данный момент питьевая вода подается населению из местного резервуара, запасов хватит на четыре дня.

В дальнейшем Международный комитет Красного Креста планирует подвезти 18 тонн воды.

Напомним, 17 апреля на Донбассе в результате обстрела российскими оккупационными войсками пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции получили огнестрельные ранения.

18 апреля работа ДФС была приостановлена на неопределенное время.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове