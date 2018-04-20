В Авдеевке полностью прекратилась подача питьевой воды, запасов хватит на четыре дня

Население пока получает воду из местного резервуара

В пятницу, 20 апреля, в Авдеевке Донецкой области полностью прекратилась подача питьевой воды.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве уточнили, что вода поступала самотеком после остановки Донецкой фильтровальной станции. На данный момент питьевая вода подается населению из местного резервуара, запасов хватит на четыре дня.

В дальнейшем Международный комитет Красного Креста планирует подвезти 18 тонн воды.

Станом на ранок 20.04. припинилось надходження води до споживачів #Авдіївка, яка надходила самопливом після зупинки #ДФС. Передбачено подачу води з місцевого резервуару, запасів якого вистачить на 4 дні. #МКЧХ планує підвезення 18 т питної води для населення найближчим часом. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 20 апреля 2018 г.

Напомним, 17 апреля на Донбассе в результате обстрела российскими оккупационными войсками пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции получили огнестрельные ранения.

18 апреля работа ДФС была приостановлена на неопределенное время.