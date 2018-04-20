В Авдеевке полностью прекратилась подача питьевой воды, запасов хватит на четыре дня

В пятницу, 20 апреля, в Авдеевке Донецкой области полностью прекратилась подача питьевой воды.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
В ведомстве уточнили, что вода поступала самотеком после остановки Донецкой фильтровальной станции. На данный момент питьевая вода подается населению из местного резервуара, запасов хватит на четыре дня.
В дальнейшем Международный комитет Красного Креста планирует подвезти 18 тонн воды.
Станом на ранок 20.04. припинилось надходження води до споживачів #Авдіївка, яка надходила самопливом після зупинки #ДФС. Передбачено подачу води з місцевого резервуару, запасів якого вистачить на 4 дні. #МКЧХ планує підвезення 18 т питної води для населення найближчим часом.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 20 апреля 2018 г.
Напомним, 17 апреля на Донбассе в результате обстрела российскими оккупационными войсками пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции получили огнестрельные ранения.
18 апреля работа ДФС была приостановлена на неопределенное время.
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