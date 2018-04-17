В результате обстрела оккупантами работников ДФС ранены пять человек, один - в тяжелом состоянии

Забрать со станции ночную смену рабочих не получилось

На Донбассе в результате обстрела российскими оккупационными войсками пятеро сотрудников Донецкой фильтровальной станции получили огнестрельные ранения.

Об этом со ссылкой на директора коммунального предприятия Вода Донбасса Александра Евдокимова передает Hromadske.

Инцидент произошел, когда колонна автомобилей рабочей смены ДФС ехала к станции.

Читайте также: Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел на Донбассе

"Это была дневная смена сотрудников фильтровальной станции. Они ехали в рабочем автобусе, и попали под обстрел. Пятеро ранены, один - в тяжелом состоянии", - рассказал Евдокимов.

При этом он отметил, что в связи с обстрелами забрать со станции ночную смену рабочих не представляется возможным.

"Сейчас принимаем решение, как забрать ночную смену, которая находится сейчас на фильтровальной станции, но, скорее всего, они до утра будут там", - заявил руководитель предприятия.

Он также добавил, что, возможно, 18 апреля станцию ​ вообще закроют.

Ранее сообщалось, что дрон ОБСЕ попал под обстрел после того, как заметил технику боевиков под Донецком.