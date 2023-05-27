Роccия начала реализовывать провокацию с химическим оружием в Запорожской области — ГУР 27 мая, 15:50 Вид на Запорожскую АЭС из Никополя (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Спецслужбы страны-террориста России в субботу, 27 мая, начали реализовывать провокацию с химическим оружием на временно захваченных территориях в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

По данным ГУР, в 12:15 в радиосети наблюдательных постов российских оккупантов в районе береговой линии временно захваченного Энергодара прозвучало сообщение о том, что «возможна выброска химического оружия с коптеров». В 12:44 появилось другое сообщение о возможном «сбросе химических элементов» с дрона.

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Украинская разведка подчеркнула, что Украина не использует химическое оружие и применяет только конвенционные средства. По информации ГУР, страна-агрессор готовит масштабные провокации «по созданию очага радиационной опасности с целью обвинить Украину».

«Реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты российской оккупационной армии. Следы поражения химическим оружием на их телах государство-агрессор планирует использовать как фейковое доказательство для обвинения Украины», — предупредили в ГУР.

По мнению разведки, с помощью провокации россияне пытаются сорвать контрнаступление защитников Украины.

Накануне в ГУР предупредили, что российские оккупанты могут организовать масштабную провокацию на ЗАЭС и объявить об утечке радиоактивных веществ, а затем обвинить в своих действиях Украину.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года.

Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Россияне разместили на станции военную технику, боекомплект и своих оккупантов.