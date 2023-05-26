Оккупанты готовят масштабную провокацию на ЗАЭС с объявлением про утечку ядерных материалов — разведка 26 мая, 21:43 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным украинской разведки, в ближайшее часы россияне планируют провести масштабную провокацию на Запорожской АЭС, после чего оккупанты объявят об утечке радиоактивных веществ.

В пресс-службе ГУР сообщили, что «в ближайшие часы» российские оккупанты готовят масштабную провокацию по имитации аварии на Запорожской атомной электростанции.

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«Для этого будет произведен удар непосредственно по территории ЗАЭС. После этого будет объявлено об аварийной утечке радиоактивных веществ. В инциденте традиционно будет обвинена Украина», — утверждает разведка.

Чтобы максимально скрыть свои действия, оккупанты сорвали запланированную на сегодняшний день ротицию персонала постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ, добавили в разведке.

«Цель этой акции — спровоцировать международное сообщество на проведение детального расследования, в ходе которого будут остановлены все боевые действия. Таким образом, рашисты надеются получить желанную паузу, которую используют для перегруппировки оккупационного контингента и остановки украинского контрнаступления», — говорится в сообщении.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года.

Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену. Россияне разместили на станции военную технику, боекомплект и своих оккупантов.