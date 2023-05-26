Детальный анализ плана. Каким будет наступление Украины 26 мая, 09:42 NV Премиум

Впереди предстоят еще более ожесточенные бои, но конец войны уже вполне различим, и с точки зрения Украины он выглядит очень многообещающе

В то время как Генштаб Украины готовится к широко разрекламированному контрнаступлению, возвращение Крыма является одной из приоритетных оперативных задач.

Некоторые эксперты, в том числе высокопоставленные представители США, считают эту цель нереалистичной. Конечно, тут есть много проблем. Атака на Крым из Херсонской области, вероятно, будет включать переправу на другой берег Днепра, напряженные бои за контроль над узким Перекопским перешейком, а затем, по сути, фронтальные атаки на сильно заминированные заграждения для прорыва последовательных линий российской обороны.

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И все это перед лицом мощной российской артиллерии. Украине будет мешать дефицит воздушной мощи и дальнобойных огневых средств, а также отсутствие амфибийных или десантных платформ, что делает фронтальную атаку практически единственным вариантом.

Тем не менее, несмотря на сложность, задача далека от невыполнимой. От гуннов и монголов до британцев, большевиков и немцев многим армиям захватчиков удавалось завоевать Крым. Кроме того, боевой дух Украины, полководческий и общевойсковой потенциал превосходят российские, а развертывание до одиннадцати свежих бригад, оснащенных превосходным западным вооружением, значительно укрепило сухопутные силы Украины.

Как может выглядеть крымское наступление? Украинские военные вполне могут проводить сложные решительные операции с использованием беспилотников, артиллерийских ударов и сил специального назначения. Успешная переправа через Днепр и продвижение к перешейку также поколеблют решимость и боевой дух россиян.

Однако можно найти и лучший способ.