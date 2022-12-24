Утренний обстрел Херсона. В центре города горело 66 автомобилей

24 декабря, 18:30
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В результате сегодняшнего обстрела Херсона загорелось 66 автомобилей (Фото:МВД Украины/Telegram)

В результате сегодняшнего обстрела Херсона загорелось 66 автомобилей (Фото:МВД Украины/Telegram)

В субботу, 24 декабря, около 11:00 в результате очередного обстрела РФ из реактивных систем залпового огня по жилому району Херсона загорелось 66 легковых автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что спасатели в течение 40 минут ликвидировали пожар.

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В ОВА рассказали, что под обстрелом оказались людные места, в том числе торговый центр и рынок. В результате удара повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, админздания и автотранспорт.

Видео дня

По обновленным данным, погибли 10 человек, 55 ранены.

https://www.youtube.com/embed/yjheB3sTmX8
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Авто Обстрел МВД Украины Херсон Война России против Украины

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