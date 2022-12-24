Массированный удар по центру Херсона. Прокуратура расследует атаку РФ: количество погибших возросло до восьми, более 50 раненых — что известно 24 декабря, 13:14 Российские войска обстреляли людные места Херсона в субботу утром, 24 декабря (Фото:ГСЧС Украины/Telegram)

Российские войска в субботу утром, 24 декабря, осуществили массированный обстрел центра Херсона из Градов. Число погибших возросло до восьми, в Офисе президента говорят о 58 раненых, 18 из которых в тяжелом состоянии.



Оккупанты атаковали город около 11:00 в субботу, 24 декабря. Они обстреляли жилой район Херсона из реактивных систем залпового огня Град — загорелись шесть легковых автомобилей. Для ликвидации пожара спасателям понадобилось 40 минут.

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В ОВА рассказали, что под обстрел попали людные места, в частности торговый центр и рынок. В результате удара повреждены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, админздания и автотранспорт.

Херсонская областная прокуратура сообщила, что число погибших в результате массированного обстрела центра Херсона возросло до восьми, еще 17 гражданских ранены, нескольких госпитализировали с тяжелыми травмами.



Ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил о гибели не менее пяти человек, 35 получили ранения. Позже он и глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявили, что погибших уже семеро, раненых — 58 (18 из них в тяжелом состоянии).



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«Сегодня снова жестокая атака России на недавно освобожденный Херсон. Жители города и так сильно пострадали, когда отступавшие российские войска отключили электроэнергию и воду. По предварительным данным, много погибших и раненых. Очень ужасно, особенно в канун Рождества», — говорится в Twitter Бриджит Бринк.



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«Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как „чувствительный контент“. Но это не чувствительный контент — это реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести „русский мир“ в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам», — заявил Зеленский.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Накануне, 23 декабря, в результате атаки погибли трое жителей города. В Центре нацсопротивления заявили, что армия РФ использовала для атаки фосфорные бомбы.

22 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей района Остров эвакуироваться, поскольку российские военные постоянно его обстреливают.

