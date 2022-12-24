Число погибших в результате обстрела Херсона возросло до десяти, еще 55 человек ранены — ОВА 24 декабря, 18:00 Число погибших в результате обстрела Херсона возросло до 10 (Фото:Ярослав Янушевич / Telegram)

В результате обстрела российскими оккупантами Херсона утром в субботу, 24 декабря, погибли 10 человек, 55 ранены.



Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич в эфире телемарафона.

«На данный момент у нас 55 раненых… и 10 погибших в результате удара по центру города», — сообщил Янушевич.

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По его словам, 18 раненых находятся в тяжелом состоянии.

Глава обладминистрации отметил, что среди пострадавших в результате утреннего субботнего обстрела нет детей.

При этом он сообщил, что в пятницу 17 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов и пять человек погибли.

«Среди раненых есть шестилетняя девочка, за жизнь которой боролись медики, удалось ее спасти. Но, к сожалению, шестилетний ребенок остался без глаза… у нее сломана нога. Будем эвакуировать ее в Киев», — сказал Янушевич.

Он обратился к жителям Херсона с просьбой по возможности сдать кровь: «Это очень важно, и это может спасти жизнь ваших земляков».

Как сообщалось, российские войска в субботу утром, 24 декабря, совершили массированный обстрел центра Херсона из Градов, в результате чего пострадали и погибли мирные жители.