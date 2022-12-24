Террористический удар по Херсону. В Минздраве рассказали о степени травм раненых 24 декабря, 17:57 Виктор Ляшко посетил Херсон (Фото:Виктор Ляшко/Facebook)

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о характере травм людей, пострадавших сегодня от российской атаки в центре Херсона.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, у пострадавших в результате массированного удара по центру Херсона в субботу, 24 декабря, проникающие ранения в живот, травмы головы различной степени, ранения глаз, ампутации нижних конечностей.

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«Устрашение, разрушение инфраструктуры, погибшие и искалеченные люди — вся сущность российского террора», — подчеркнул министр и поблагодарил медиков Херсонской области за работу.

Число погибших в результате обстрела центра Херсона возросло до восьми, в Офисе президента говорят о 58 раненых, 18 из которых в тяжелом состоянии.

Оккупанты атаковали город около 11:00 в субботу. Они обстреляли жилой район Херсона из реактивных систем залпового огня Град — занялись шесть легковых автомобилей. Для ликвидации пожара спасателям понадобилось 40 минут.