Во вбросах РФ о Бахмуте ни разу не было информации, соответствующей действительности — Минобороны
Как отметила Маляр, утечки правдивой информации о ситуации в Бахмуте нет (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Во вбросах России по поводу ситуации в Бахмуте ни разу не появлялась информация, которая бы соответствовала действительности.
Об этом в Telegram написала заместительница министра обороны Анна Маляр.
«Когда мониторю инфовбросы врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, очень радует одно — утечки информации у нас нет», — отметила она.
5 апреля западные официальные лица заявили, что российские силы добились «очень медленного прогресса» в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на ввод большого количества солдат и огромные потери.
По данным Сил обороны Украины, обстановка в Бахмуте постоянно меняется.