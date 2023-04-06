Во вбросах РФ о Бахмуте ни разу не было информации, соответствующей действительности — Минобороны 6 апреля, 13:16 Как отметила Маляр, утечки правдивой информации о ситуации в Бахмуте нет (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Во вбросах России по поводу ситуации в Бахмуте ни разу не появлялась информация, которая бы соответствовала действительности.



Об этом в Telegram написала заместительница министра обороны Анна Маляр.

«Когда мониторю инфовбросы врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, очень радует одно — утечки информации у нас нет», — отметила она.

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5 апреля западные официальные лица заявили, что российские силы добились «очень медленного прогресса» в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на ввод большого количества солдат и огромные потери.

По данным Сил обороны Украины, обстановка в Бахмуте постоянно меняется.