Городские бои глазами бойцов: как Силы спецопераций работают в Бахмуте — видео 6 апреля, 09:00 Бійці ССО показали вуличні бої в Бахмуті (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Бойцы Сил специальных операций ВС Украины показали видео уличных боев в Бахмуте Донецкой области.

Ролик опубликован на странице командования Сил специальных операций ВСУ в Facebook.

«На кадрах видно лишь малую часть работы наших бойцов в самом городе, которую можно показать на всеобщее обозрение. Борьба за город продолжается», — говорится в подписи к видео.

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5 апреля западные официальные лица заявили, что российские силы добились «очень медленного прогресса» в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на ввод большого количества солдат и огромные потери.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнер, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.